Начато судебное расследование по уголовному делу в отношении бывшего министра труда и социальной защиты Салима Муслимова.

Как сообщает АПА, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева был зачитан обвинительный акт.

В обвинении указано, что Салим Муслимов в период своей работы на посту министра труда и социальной защиты населения совершил многочисленные злоупотребления при организации реабилитации и социальной защиты инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также при выполнении других полномочий. Он также злоупотреблял должностными полномочиями, присваивая часть денег, выделенных на дома, построенные для улучшения социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны в различных регионах.

В целом, на сегодняшний день Салим Муслимов выплатил государству 20 из 27 миллионов манатов в связи с уголовным делом. Также наложен арест на имущество экс-министра на сумму 8 миллионов манатов.

Следующее заседание будет проведено 29 августа.

Отметим, Салим Муслимов был арестован в результате спецоперации, проведенной СГБ.

Экс-министр был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса (повторное получение взятки в крупном размере), в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Позже из-за проблем со здоровьем он был помещен под домашний арест.