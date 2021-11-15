Власти Грузии не пустили экс-президента Михаила Саакашвили на заседание по его делу из-за опасения, что ряд представителей политических партий могли бы помешать процессу его этапирования из тюрьмы в здание горсуда, а также из-за рисков ухудшения состояния здоровья политика в связи с его длительной голодовкой, заявили в специальной пенитенциарной службе страны.
В Тбилиси в понедельник пройдет заседание суда по делу о растрате бюджетных средств. Пенитенциарная служба распространила заявление, идентичное тому, что было опубликовано перед судебным заседанием 10 ноября, куда Саакашвили также не был допущен.
Служба госбезопасности Грузии ранее сообщала о рисках этапирования Саакашвили из тюрьмы, куда он изначально был помещен, так как по имеющейся информации активисты и сторонники Саакашвили планировали блокировать подъездные дороги и устроить хаос.
«Следует отметить, что, согласно полученной от СГБ информации, появление Саакашвили в зале суда чревато рисками, связанными с его безопасностью. Осужденный Саакашвили на данном этапе приостановил значительную часть своего лечения, и его присутствие в суде представляет дополнительный риск для его здоровья», — сказано в заявлении пенитенциарной службы.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. (РИА Новости)