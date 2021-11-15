«Следует отметить, что, согласно полученной от СГБ информации, появление Саакашвили в зале суда чревато рисками, связанными с его безопасностью. Осужденный Саакашвили на данном этапе приостановил значительную часть своего лечения, и его присутствие в суде представляет дополнительный риск для его здоровья», — сказано в заявлении пенитенциарной службы.