Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не рад принятию резолюции ПАСЕ, содержащей призыв к его освобождению, поскольку этот документ негативно повлияет на имидж страны, сообщает «Новости-Грузия».

В четверг ПАСЕ приняла резолюцию под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины». В ней содержится призыв к освобождению Саакашвили и «других политических заключенных, выступающих против президента» РФ Владимира Путина.

«Включение меня, как личного заключенного Путина, в историческую резолюцию Совета Европы – точное описание ситуации, однако сказать, что это меня радует, я не могу. Это вредит международной репутации Грузии, и я считаю, что в этой трудной ситуации Грузии вредит еще большая внутренняя конфронтация и ей, напротив, необходимы консолидация и поиск общего языка», — пишет Саакашвили на своей странице в Facebook.

Михаил Саакашвили, который после завершения своего президентского срока жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. С мая он остается под охраной в тбилисской клинике «Вивамед».

Власти Грузии исключают, что Саакашвили отсрочат отбывание наказание из-за проблем со здоровьем или же переведут на лечение за границу.