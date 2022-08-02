Пару месяцев назад незаконный захват пляжной территории бакинского поселка Бузовна стал предметом обсуждений в СМИ и соцсетях. Жители поселка требовали от властей ликвидации незаконно построенных заборов, лишающих их доступа к морю. Большие прибрежные участки были закрыты для общественного посещения владельцами частных вилл, построенных вблизи моря.

Активная гражданская позиция жителей поселка Бузовна привлекла внимание СМИ к проблеме захваченных прибрежных территорий. Эта тема активно освещалась и в соцсетях. Граждане требовали восстановления их прав, так как согласно Жилищному кодексу и Закону о градостроительстве и архитектуре строительство объектов на расстоянии 20-50 метров от морской воды в Азербайджане запрещено.

Логическим итогом данного протеста стало то, что Исполнительная власть Баку и Хазарского района после многих лет халатного отношения к нарушениям законодательства наконец-то отреагировали на требования жителей Бузовна.

Были снесены заборы незаконно захваченных земельных участков, некоторые строения без соответствующих документов, а также заграждения, затрудняющие проход на территорию пляжа. Кроме того, начата очистка скалистых территорий от различного мусора и отходов.

Вопрос незаконных построек на прибрежной полосе Каспийского моря долгие годы был предметом широких обсуждений общественности. За это время, несмотря на то, что данный вопрос обсуждался даже в парламенте, не было предпринято никаких шагов по пресечению незаконного ограждения граждан к морю. Наоборот, возводились километровые заборы, что превращало посещение пляжа в соответствующий сезон в настоящее хождение по мукам. Пересечь заборы, шлагбаумы и сетчатые заграждения и добраться до долгожданного моря стало своего рода квестом, усложненным знойной жарой.

С начала сноса незаконных построек в поселке Бузовна, мешавших в доступе к морю, жители других населенных пунктов ожидают аналогичного решения. В частности, это касается поселка Пиршаги.

Жители этого поселка долгие годы не могут свободно посетить пляж из-за многокилометрового забора. Согласно президентскому указу от 13 января 2003 года, на расстоянии 130 метров от морского берега запрещено строительство частных домов и сооружений, но, несмотря на это многокилометровый забор в поселке Пиршаги стоит на месте уже много лет.

Проблема доступа к морю отягощается тем, что в поселке Пиршаги отсутствует канализационная система и сточные воды сливаются прямо в море. Правительство реализует проект очистительного сооружения и прокладки канализационных линий, осуществляемый поэтапно за счет средств из госбюджета, но до завершения еще далеко. С этой точки зрения наличие многокилометрового забора только ограждает граждан от использования не соответствующего гигиеническим стандартам пляжа. Хотя если подойти к этому вопросу иначе, то деньги, потраченные на возведение многокилометрового забора, ограничивающего доступ к морю, могли бы быть вложены в развитие канализационной системы поселка.

В любом случае, здесь налицо нарушение законодательства и ответственные за это структуры не спешат выполнить возложенные на них обязательства. При должной информированности граждан они не станут купаться на пляже в Пиршаги, а просто будут любоваться морской панорамой. Но и этого они лишены….