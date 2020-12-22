С нового года двери ЕС закроются для Великобритании

Великобритания с 1 января войдет в перечень стран, поездки в которые Евросоюз запрещает из-за коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Отмечается, что до конца декабря между Евросоюзом и Великобританией будут действовать правила свободного передвижения.

«После окончания переходного периода на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения [впоследствии]», — говорится в документе.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.