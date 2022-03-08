Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обратилась к федеральному правительству Германии с призывом без проволочек принять журналистов, которые вынуждены были бежать из России. По данным портала «Агентство», с начала вторжения в Украину в изгнании оказались не менее 150 работников российских СМИ.

«Своими драконовскими мерами цензуры Кремль вынудил большое число независимых журналистов бежать за границу после начала нападения на Украину», — заявил в Берлине глава «Репортеров без границ» Кристиан Мир. «Федеральное правительство Германии, а также правительства соседних стран должны принять работников СМИ без лишней бюрократии и предложить им защиту. Мы пытаемся поддержать смелых журналистов, которые все еще работают в России, среди прочего, намерением использовать больше серверов в сети анонимизации Tor, и в настоящее время расширяем свои обязательства в этой сфере», — пояснил он.

Как сообщил ранее в тот же день находящийся в изгнании информационый портал «Агентство», с начала российского вторжения в Украину около 150 журналистов покинули РФ, в том числе почти весь московский офис редакции Meduza, а также ряд сотрудников радио «Эхо Москвы», «Новой газеты» и телекомпании «Дождь». (DW)