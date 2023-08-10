С начала войны Украину покинули около девяти миллионов граждан. Более шести миллионов украинцев до сих пор остаются за границей. Около двух миллионов из них хотели бы вернуться на родину. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчёт ООН.

По данным организации, около 350 человек уже вернулись на территорию страны, но не смогли вернуться в свои дома и остались в статусе перемещённых лиц.

По подсчётам Минэкономики Украины, каждые 100 тысяч уехавших снижают ВВП страны на 0,5%, пишет The Wall Street Journal. Нынешняя волна возвращающихся состоит из тех, кто не смог найти стабильную работу и жильё за рубежом, либо те, кто оставил близких родственников в стране. Минэкономики собирается создать четыре с половиной миллиона рабочих мест в течение ближайших 10 лет для стимулирования экономики.

Страны Запада рассчитывают, что на восстановление экономики Украины можно будет направить замороженные за рубежом российские активы. В частности, Евросоюз планирует разработать схему, передачи Киеву суммы в размере 300 миллиардов долларов. Но пока законного механизма для конфискации средств не найдено.

Кремль заявлял, что если зарубежные страны решат использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, то такой шаг будет расцениваться Москвой как прямое воровство. Президент России назвал предложения ЕС нарушением правил и норм международной торговли. (svoboda.org)