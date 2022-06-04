С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 050 российских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины.

На 4 июня боевые потери ВС РФ составили: Танки — 1 376, боевые бронированные машины — 3 379, артиллерийские системы — 680, РСЗО — 207, средства ПВО — 95, самолеты — 210, вертолеты — 175, БПЛА оперативно-тактического уровня — 540, крылатые ракеты — 122, корабли/катера — 13, специальная техника — ​52.

«Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на на Запорожском направлении», — отмечает Генштаб ВСУ.