С 1 марта украинцы будут пересекать границу с Россией по загранпаспортам

Украинцы с 1 марта 2020 года не смогут пересекать государственную границу с РФ на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Согласно постановлению правительства Украины от 18 декабря 2019 года №1056, с 1 марта 2020 года пересечение государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта). (interfax.ru)

| 2020-03-01T02:44:15+00:00 1 марта 2020, 11:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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