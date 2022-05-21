Руководитель Румынского телевидения (TVR) Дан Туртурикэ выступил против участия страны в международном конкурсе «Евровидение», сообщает ТАСС. В своем посте Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) он также заявил, что Румыния должна подать в суд на Европейский вещательный союз (EBU) за причиненный моральный ущерб.

«Неуважение, с которым EBU относится к общественным телевидениям Румынии, Польши, Сан-Марино, Черногории, Грузии и Азербайджана, шокирует, — написал он. — Я лично потребую в руководящих органах TVR, чтобы мы больше не участвовали в «Евровидении» и изучили возможность подать в суд на EBU и потребовать компенсации за ущерб имиджу, который был нам нанесен».

Во время «Евровидения-2022» в Турине организаторы аннулировали результаты голосования национальных жюри упомянутых шести стран, вызывав их недовольство. Так, например, баллы, которые члены румынского жюри отдали Молдавии, попали к Украине.

В результате победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Второе место досталось Великобритании, а третье — Испании. Румыния заняла 18-е место.