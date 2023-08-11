Апелляции к семейным ценностям и призывы рожать детей, озвученные чиновниками вплоть до президента, оказались бессильны затормозить Россию на пути в демографическую яму.

По итогам первого полугодия 2023 года число родившихся в стране детей снизилось еще на 3%, до 616,2 тысячи, отчитался в пятницу Росстат. По сравнению с 2022 годом, который по уровню рождаемости стал худшим за все время правления Владимира Путина, на свет появилось на 19 тысяч меньше детей.

В июне число родившихся снизилось на 6,7% — до 104,4 тысячи. И этот показатель — рекордно низкий за всю историю наблюдений, отмечает демограф Алексей Ракша. Исторические минимумы по числу рождений детей были пробиты в 2023 году в каждом месяце, кроме марта, указывает он.

Спад рождаемости охватил 78 из 85 субъектов РФ, а в некоторых стал двузначным. Так, в прифронтовых Белгородской и Брянской областях число родившихся упало в июне на 16,6% и 12,4% соответственно; в Воронежской области спад достиг 11%, в Калужской — 10,5%, в Орловской — 18,5%, в Смоленской — 18,4%, в Вологодской — 17,6%, в Крыму — 15,3%.

На Сахалине число рождений детей рухнуло на 22,5%, в Хакасии — на 21,2%, в Новгородской области — на 29,5%, в Магаданской области — на 33,6%.

Смертность, согласно Росстату, также снизилась — на 12,9%, до 888,7 тысячи человек за январь–июнь. Однако на трех умерших в целом по стране пришлось лишь двое родившихся, и как итог в результате естественной убыли за полгода Россия потеряла еще 272,5 тысячи человек.

Число рождений детей в России устойчиво снижается с аннексии Крыма и с тех обвалилось уже почти на треть: 1,942 млн в 2014 году, 1,94 млн в 2015-м, 1,888 млн в 2016-м, 1,69 млн в 2017-м, 1,604 млн в 2018-м, 1,481 млн в 2019-м, 1,436 млн в 2020-м, 1,398 млн в 2021-м, 1,304 млн в 2022-м.

Мобилизация, в результате которой 300 тысяч мужчин отправились на фронт, а еще cотни тысяч уехали из страны, снизила число родившихся примерно на 5%, оценивает Ракша. По итогам года, прогнозирует он, в стране родится около 1,2 млн детей — примерно столько же, сколько в 1999 году, 1943 году и в начале XIX века. (moscowtimes.ru)