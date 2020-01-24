Россиянин Бурков пошел на сделку со следствием в США

Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый в США в киберпреступлениях, пошел на сделку со следствием. На заседании федерального суда в Александрии в штате Виргиния Бурков признал себя виновным в двух из пяти пунктов — мошенничестве и отмывании денег. По условиям сделки ему грозит до 15 лет лишения свободы, а не 80, как ранее.

29-летний уроженец Санкт-Петербурга в ноябре был экстрадирован из Израиля в США вопреки протестам российских официальных лиц. По версии американского следствия, Бурков управлял веб-сайтом Cardplanet, где желающие могли приобрести номера ворованных кредитных карт, заплатив за номер от 3 до 60 долларов. Мошенники использовали эти данные для покупок на сумму, превышающую 20 млн долларов. Как отмечается в деле, Бурков даже давал клиентам гарантию возврата денег на тот случай, если купленный номер карты окажется нерабочим.

На заседании суда в Александрии Бурков признал, что управлял другим сайтом, который продавал украденные личные данные лишь проверенным лицам. Оглашение приговора россиянину назначено на 8 мая.

По словам израильских представителей, Россия пыталась предотвратить выдачу Буркова США, обменяв его на израильтянку Нааму Иссахар, которая была осуждена в Москве на 7 лет за наркотики. (DW)