Пока простые россияне скупают подорожавшие в 10 раз авиабилеты и ждут в пробках на границе, чтобы бежать от объявленной Владимиром Путиным мобилизации, богатые россияне пытаются сделать то же самое на частных джетах. За одно место в частном лайнере они платят от 1,2 млн до 1,5 млн руб., но даже при такой цене на всех желающих мест не хватает, пишет The Guardian.

«Ситуация на данный момент абсолютно сумасшедшая», — говорит директор компании Your Charter Евгений Биков. «Мы получали по 50 запросов в день, а сейчас около пяти тысяч», — поясняет он. Из-за этого компания не может найти места для всех, кто в нее обращается, и начала фрахтовать более крупные самолеты, чтобы удовлетворить спрос и снизить цены.

По данным главы компании FlightWay Эдуарда Симонова, спрос на джеты вырос в 50 раз при ограниченной доступности самолетов для аренды из-за санкций. «Все европейские фирмы, занимающиеся частными самолетами, ушли с рынка. Сейчас спрос больше, чем предложение, а цены зашкаливают по сравнению с тем, что было полгода назад», — пояснил он.

Однако бизнес-джеты фрахтуют не только состоятельные россияне, но и бизнес. Одна московская компания по разработке видеоигр арендовала целый рейс, чтобы эвакуировать сотрудников из России, писал «Коммерсантъ».

Россияне бегут от объявленной 21 сентября Владимиром Путиным мобилизации, а также из опасений, что власти закроют границы после аннексии части территории Украины.