Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством

Россия высылает двоих болгарских дипломатов в ответ на объявление Софией персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства, сообщили в МИД РФ.

«Двенадцатого октября посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве «persona non grata», — заявили в МИД РФ.