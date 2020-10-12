Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством

Россия высылает двоих болгарских дипломатов в ответ на объявление Софией персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства, сообщили в МИД РФ.
«Двенадцатого октября посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве «persona non grata», — заявили в МИД РФ.
«Данный шаг является ответной «зеркальной» мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре с.г. двоих заместителей Торгового представителя России в Софии», — подчеркнули в российском министерстве.(РИА Новости)