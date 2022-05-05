Власть РФ уже провалила все свои цели, определенные перед началом масштабного вторжения в Украину и проиграла войну с точки зрения собственных представлений о победе.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает «Укринформ«.

«Важно отметить и не выпускать из поля зрения, как это (свою победу – ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли — по своему определению», — отметила спикер администрации Байдена.

Она пояснила, что в Кремле планировали захватить значительную часть территории Украины, в том числе на севере, но сделать этого им не удалось.

«Президент Путин не проведет марша по улицам Киева. Они не завладеют территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО», — подчеркнула Псаки.

В этой связи пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что на нынешнем этапе США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров как путем усиления оружием на поле боя, так и обеспечением любых нужд украинской стороны.

Как известно, Джо Байден заявил в среду, что Соединенные Штаты не исключают введения новых санкций против России и планируют обсудить этот вопрос с другими странами G7.