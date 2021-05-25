В Женеве сегодня, 24 мая, прошла первая очная встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Ранее они лишь созванивались по телефону. В ходе встречи российская сторона формально согласилась на саммит с США.

В сообщении Совета безопасности РФ отмечается, что встреча в Женеве стала «логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между (главами дипломатических ведомств РФ и США) Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном». Те консультации, напомним, прошли в столице Исландии, Рейкьявике.

Из сообщения Совета безопасности РФ следует, что Россия наконец формально согласилась на саммит с США: «Состоявшаяся встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно». (kommersant.ru)