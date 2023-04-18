Россия второй раз за неделю заблокировала проход украинских судов с зерном по Черному морю. Об этом заявили глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, посол США в Украине Бриджит Бринк, а также украинские официальные лица.

По словам Борреля, Россия не дала пройти по морю 50 украинским судам с зерном. «ЕС поддерживает ООН и продолжит поддерживать [украинский] экспорт по «коридорам солидарности», по которым мир получил 25 млрд тонн зерна», — написал в понедельник в твиттере Боррель.

Посол США в Украине Бриджит Бринк также заявила о 50 заблокированных судах. Однако, по ее словам, судна застряли в Босфоре и не могут пройти в Черное море, к украинским портам.

Официальный представитель Украины во второй раз за неделю обвинил Россию в невыполнении своих обязательств по зерновому соглашению. По его словам, Москва заставляет других участников сделки пропустить определенные суда на проверку.

Россия устроила саботаж экспорта украинского зерна после того, как сразу три страны ЕС — Польша, Венгрия и Словакия — ввели временный запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции. Обе страны объяснили введенные меры защитой интересов местных фермеров. (moscowtimes.ru)