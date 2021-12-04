Россельхознадзор с 6 декабря разрешает поставки томатов и яблок 12 азербайджанским предприятиям, об этом сообщается на сайте ведомства.

Россельхознадзор с 10 декабря прошлого года ввел временные ограничения на поставки яблок и томатов из Азербайджана, т.к. в них систематически выявляли южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку, напоминает ведомство.

«Россельхознадзор с 6 декабря 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов и яблок с 12 азербайджанских предприятий, семь из которых производят томаты, пять — яблоки», — говорится в сообщении.