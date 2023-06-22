Россия довела до сведения партнеров в Южно-Африканской Республике (ЮАР), что считает неуместным участие Президента Франции Эмманюэля Макрона в саммите БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

Как передает ТАСС, об этом заявил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы послали сигнал о том, что при всем уважении к прерогативам принимающей стороны приглашать тех или иных гостей нужно исходить из того, что БРИКС – это объединение государств, в принципиальном плане отрицающих односторонние санкции как метод решения внешнеполитических задач. И понятно, что, с учетом этого неуместностность появления представителей коллективного Запада там просто очевидна», — сказал замминистра.

Отметим, что в БРИКС председательствует ЮАР. Саммит объединения запланирован в Йоханнесбурге на 22-24 августа.

Французская пресса писала, что Президент Макрон попросил своего южноафриканского коллегу пригласить его на саммит.