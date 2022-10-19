Россия построит вторую атомную электростанцию (АЭС) на территории Турции, об этом глава госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Он сообщил, что госкорпорация «Росатом» начала переговоры с партнерами из Турции о строительстве второй атомной электростанции на побережье Черного моря.

Отметим, что Россия строит атомную электростанцию «Аккую» на территории Турции. Запуск первого блока АЭС запланирован на апрель-май 2023 года, к 100-летию образования Турецкой Республики.