Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры Харьковской области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он не уточнил, что именно подверглось атаке. По некоторым данным, пострадала Харьковская ТЭЦ-5 — одна из крупнейших в Украине. Также местные источники говорят о поражении теплоэлектростанции в Змиеве.

Терехов уточнил, что из-за удара во многих районах города пропал свет. По этой же причине там нет воды — не работают насосы. Обесточена оказалась и территория Дергачевской общины. Мэр назвал атаку «подлой и циничной местью» России за успехи армии Украины в Харьковской области. По его словам, специалисты облэнерго и коммунальные службы уже работают над устранением повреждений.

Также стало известно об ударе по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области. Глава региона Валентин Резниченко заявил, что «россияне не могут смириться с поражением на поле боя», и пообещал восстановить энергоснабжение в ближайшее время. (moscowtimes.ru)