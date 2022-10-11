Россия продолжает перебрасывать на территорию Беларуси иранские дроны-камикадзе «Shahed-136″. Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

По данным военной разведки на 10 октября, в Беларусь завезли 32 беспилотника, а к 14 октября ввезут еще 8. Общее число дронов на вооружении российской армии в Беларуси составит 40 штук.

Беларусь предоставляет России материально-технические средства и боеприпасы из собственных складов — на железнодорожную станцию ​​»Кировская» в Крыму уже прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами.

В партии было 12 вагонов общим весом 492 тонны, который отправили из 43-го арсенала хранения ракет и боеприпасов в городе Добруш Гомельской области, заявили в ГУР МО.

Еще 13 эшелонов с вооружением, боеприпасами и техникой (219 платформ) в ближайшее время выедут из арсеналов и баз хранения в Беларуси.

Аналитики Института изучения войны заявили об использовании Кремлем военной группировки в Беларуси для сковывания подразделений украинских войск в районе Киева.

В Минске хотят разместить до 20 тысяч российских военных, которых призвали в вооруженные силы оккупантов по частичной мобилизации. (focus.ua)