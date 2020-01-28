Россия не собирается выплачивать компенсацию Польше

Российское представительство в Германии ответило на заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия и Германия должны выплатить компенсацию Польше за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб. Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook дипмиссии.

В тексте публикации напомнили о том, что Польша в ходе военных действий была освобождена от нацизма, благодаря чему может существовать как государство.

«В этой связи хотелось бы напомнить, что за освобождение Польши от нацизма наша страна заплатила жизнями 600 тыс. бойцов Красной армии», — говорится в заявлении. (gazeta.ru)