В ночь на 15 августа российская армия нанесла массированный ракетный удар по западной Украине. В результате атаки погибли по меньшей мере 4 человека.

Воздушные силы ВСУ в утренней сводке сообщили, что всего было выпущено 28 ракет воздушного и морского базирования. Силам ПВО удалось сбить только 16.

Под удар попали Волынская, Львовская и Днепропетровская области. Звуки взрывов были слышны в Днепре, Запорожье, Хмельницком, Луцке и во Львове.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома, есть пострадавшие. Информация о погибших не поступала.

В результате ракетного удара по Львову разрушен детский сад, уточнил мэр города Андрей Садовой. Также повреждены не менее ста помещений, выбито более 500 окон. Пострадали четыре человека, им оказывают медицинскую помощь, написал Садовой.

Глава Волынской администрации Юрий Погуляйко заявил, что в результате российский ракетной атаки в Луцке погибли три человека, ещё трое пострадали. Одна из ракет попала в здание промышленного предприятия.

В Краматорске в результате обстрела города из зенитно-ракетного комплекса С-300 возник пожар в складских помещениях. Погиб один человек, ещё один человек ранен.

В Днепре в результате атаки произошёл пожар на предприятии, ранены 2 человека, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Он также опубликовал фото поврежденного спортивного комплекса.

В Черкасской области, в Смеле ракеты попали в здания частного предприятия и больницы. Пострадавших нет. (svoboda.org)