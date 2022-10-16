Ситуация в Украине остается все такой же тяжелой. Россия вновь перебрасывает военные части в Беларусь и, по всей видимости, ожидается наступление на Киев с границы Беларуси. Однако теперь украинская армия будет более подготовленной.

На этом фоне российские СМИ сообщают, что украинская армия перешла в наступление в харьковском направлении. Комментируя последние ракетные удары по Украине, политолог Илья Куса сказал в беседе с #, что «ракетные удары по Киеву эмоционально потрясли граждан, но серьёзных перебоев не было, за исключением Львова, где уже восстановили электроснабжение».

По его словам, страна готова к зимнему периоду, однако после последних обстрелов 30% энергетической инфраструктуры пострадало, «но не все они получили критические повреждения».

Эксперт добавил, что Россия будет продолжать бить по объектам энергоинфраструктуры перед зимой, дабы Украина замерзала: «Это будет главный вызов зимнего периода», — добавил он.

Аналитик также добавил, что Украина надеется отвоевать ещё часть территорий на юге и востоке, а Россия надеется, что мобилизованные сумеют решить проблему нехватки пехоты и переломят ситуацию на фронте.

«Москва также делает ставку на то, что суровая зима и кризис в Европе склонят Запад к компромиссу по Украине. Я не думаю, что это произойдет. Переговоры сейчас невозможны, разве что о будущих контурах перемирия, но не более. Я ожидаю, что война продлится до конца следующего года в той или иной форме», — добавил он.

Говоря об иранских дронах и иранских инструкторах, которые обучают российскую армию управлять БПЛА, эксперт сказал, что не думает, что иранцы отправили инструкторов.

«Россия имеет самодостаточную армию, и не нуждается в иностранных советниках. Иранские дроны действительно наносят болезненные удары по некоторым участкам фронта, но не критичные, остановить контрнаступление на юге и востоке они не смогли. Их используют скорее для запугивания мирного населения», — добавил он.