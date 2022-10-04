После угроз Владимира Путина Россия готовится провести ядерные испытания на границах с Украиной, чтобы «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения», пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в сфере обороны.

В НАТО полагают, что Россия испытает ядерное оружие в Черном море, но не исключают и нанесение тактического удара по Украине. Однако удар по территории Украины будет сопряжен со значительными рисками для самой России. «Они могут дать осечку и случайно попасть в российский город, расположенный недалеко от границы с Украиной, такой как Белгород», – пояснил источник в НАТО.

Репетиция тактического ядерного удара началась 3 октября. В Калининградской области стартовали тактические учения ракетных соединений Балтийского флота с применением комплексов «Искандер-М». Эти установки могут запускать ракеты с ядерными боеголовками. В ходе учений их направили на «критически важные объекты условного противника».

Дальность «Искандеров» составляет 500 км, что гипотетически позволяет ударить по западной Украине, Польше и балтийским странам, а также по Швеции и Восточной Германии, включая Берлин. США считают, что ракета 9М729 может летать дальше и угрожает Западной Европе.

Одновременно с этим Россия отправила в Карское море подводную лодку К-329 «Белгород» для испытания торпеды «Посейдон» с ядерной боеголовкой. До этого «Белгород» никогда не выходила за пределы Белого моря. Торпеда «Посейдон» способна спровоцировать «радиоактивное цунами» и уничтожить Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Тем не менее США пока не видят признаков того, что Путин всерьез решил применить ядерное оружие, отметили источники CNN среди высокопоставленных чиновников. Администрация президента США Джо Байдена прорабатывает сценарии ответа на случай, если Путин все-таки решит нажать «ядерную кнопку».

По словам экс-главы ЦРУ, генерала армии в отставке Дэвида Петреуса, США могут уничтожить Черноморский флот и всю военную группировку России в Украине в ответ на применение ядерного оружия. «Нужно показать, что такое не может оставаться без ответа», – сказал Петреус. (moscowtimes.ru)