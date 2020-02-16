Россия лишилась золотых олимпийских медалей

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил в субботу, 15 февраля, о дисквалификации российских спортсменов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Это решение означает, что Россия лишается золота за эстафету в биатлоне на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, так как Устюгов был членом команды. После тех игр спортсмен заявил о завершении спортивной карьеры.

В решении IBU указано, что Устюгов использовал запрещенный препарат оксандролон, а Слепцова — остарин. Они оба дисквалифицированы на основании данных московской антидопинговой лаборатории за 2013 год сроком на два года начиная с 13 февраля 2020 года. Аннулированы все результаты спортсменов, показанные в течение сезона 2013/2014. (DW)