«Россия использует поставки газа в Европу для параллельного экспорта коррупции и шредеризации европейского политикума»

Белый дом признал, что остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», готового примерно на 95%, уже практически невозможно. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

«Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95%», — отметила она. «Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?» — возразила она журналисту, который утверждал, что власти США могли бы помешать строительству трубопровода, но не делают этого.

При этом, по ее словам, Вашингтон предпринимал необходимые меры, чтобы показать свое негативное отношение к проекту, передает ТАСС. «Мы продолжали демонстрировать, что мы считаем это плохой идеей, плохим планом, мы также предприняли действия в последние несколько дней, которые были направлены на то, чтобы четко это показать», — заявила Псаки.

Псаки также отметила, что США руководствовались стремлением поддерживать конструктивные отношения с ФРГ, а также учитывали ряд «глобальных факторов», когда принимали решение отказаться от использования санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG.

«У нас, разумеется, важные, жизненно важные отношения с лидерами в Германии. И мы вырабатываем решения, принимая во внимание спектр глобальных факторов», — заявила официальный представитель американского лидера, когда ее попросили пояснить, почему Вашингтон решил не применять ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига.

«Как вы знаете, мы также ввели ряд санкций в отношении должностных лиц России и россиян, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2″, чтобы направить ясный сигнал: мы считаем, что речь идет о плохой сделке, геополитическом плане, который, по нашему мнению, подвергает риску наших союзников и партнеров на восточном фланге НАТО, а также Украину. Поэтому мы ввели эти [рестрикции]», — отметила Псаки.

Вечером 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Штаты отказались от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2». По словам Блинкена, это решение отвечает американским национальным интересам. При этом санкции все же будут введены в отношении четырех судов и пяти организаций, а также одного физического лица, вовлеченных в строительство газопровода.

Вашингтон открыто выступает против строительства и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».

Но что, интересно, означает этот отказ Штатов от санкций в отношении оператора «Северного потока — 2»? Вашингтон отступает по факту, и теперь проект точно будет воплощен? Или как?

Своим мнением по этому поводу поделился с # известный украинский эксперт, плотно занимающийся темой данного трубопровода, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар:

— Остановить «Северный поток-2» возможно. Даже если одна секция трубопровода не будет сварена, он работать не будет. Санкции, так или иначе, сохраняются. Белый дом не может их отменить, потому что они введены Конгрессом. А в Конгрессе не собираются их пересматривать. А если и пересматривать, то в сторону усиления. Отказ Белого дома от новых санкций, в частности, в отношении контролируемой Газпромом компании-оператора Nord Stream 2 AG, зарегистрированной в Швейцарии, вызвал бурную критику в США и за рубежом. Сразу после отчета Госдепа в сенатском комитете по иностранным делам появился законопроект авторства 14 сенаторов о безусловных санкциях в отношении российского проекта.

Вопрос не в том, что США хотят заместить российский газ своим СПГ на рынке ЕС. Это ложный нарратив российской пропаганды. Если бы в США этого хотели, то создали бы определенные преференции своим компаниям-экспортерам. Но этого нет, да это и невозможно в рамках американского законодательства. Кстати, Россия как раз создала льготы своим поставкам СПГ в Европу из Ямала, сняв экспортную пошлину.

Проблема в том, что Россия использует поставки газа в Европу именно через “Северные потоки” для параллельного экспорта коррупции и шредеризации европейского политикума. Неслучайно компании-операторы обоих потоков находятся в Швейцарии – не в российской Усть-Луге или немецком Грайфсвальде, где было бы логично платить налоги, а именно за пределами России и ЕС. Именно через эти компании в непрозрачный способ с минимальными налоговыми отчислениями под защитой швейцарского хозяйственного законодательства, тандем бывших спецслужбистов Путин-Варниг перераспределяет ежегодно около $1,5 млрд. поступлений за операторство потоками. Замысел конгрессменов США, инициировавших в свое время санкции против российского проекта, состоял именно в том, чтобы обрубить возможность появления нового коррупционного трафика в Европу через механизм “Северного потока-2”.

В Белом доме, очевидно, избрали весьма проблемную стратегию противодействия под предлогом необходимости восстановить стратегические трансатлантические отношения с Германией, сильно подорванные во времена Трампа. Но не Германия реализует проект, а Россия. И именно с целью разрушить эти отношения, что является давней мечтой Кремля. Также параллельно Россия преследует цель обнуления транзита через Украину, что позволит ей, с точки зрения Москвы, большую свободу действия в отношении Киева, поскольку ни ЕС, ни РФ уже не будут зависеть от украинского маршрута.

Парламент Украины в пятницу обратился к Палате представителей и Сенату Конгресса США с призывом использовать весь имеющийся инструментарий для необратимой остановки строительства «Северного потока-2» путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе «Nord Stream 2 AG». Обращения к США идут сейчас и от политиков из ряда стран Центрально-Восточной Европы.

Кроме всего прочего, многие указывают также на опасность дополнительной милитаризации Россией Балтийского моря под предлогом защиты стратегических газовых коммуникаций. В частности, уже сейчас командование ВМФ РФ говорит о необходимости усиления Балтийского флота, в связи с задачей обеспечения безопасности строящегося по дну Балтики газопровода «Северный поток – 2». Это, конечно, не пройдет незамеченным. Так что впереди вполне ожидаемы драматические события.