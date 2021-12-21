Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил турецкой стороне на переговорах «астанинского» формата о необходимости решить вопрос с территориальной целостностью Сирии.

По его словам, все стороны заинтересованы в том, чтобы ситуация в Сирии стабилизировалась, именно поэтому страны-гаранты «астанинского» процесса (Иран, РФ, Турция) говорят о приверженности суверенитету, территориальной целостности Сирии.

«Но, как мы видим, сложности существуют, их надо решать», — сказал Лаврентьев в ходе встречи с турецкой делегацией, возглавляемой гендиректором двусторонних политических отношений МИД Турции Уналом Сельчуком.