Российский концерн «Газпром» и Национальная иранская нефтяная компания NIOC подписали меморандум о взаимопонимании. Речь идет о проектах на сумму около 40 млрд долларов, сообщило во вторник, 19 июля, иранское информагентство Shana.

Сделка была заключена в рамках проходившей в режиме онлайн церемонии, в которой участвовали заместитель председателя «Газпрома» Виталий Маркелов и глава NIOC Мохсен Хойстемер, указывается далее. В число планируемых проектов входит разработка газовых месторождений Киш и Северный Парс, повышение давления на месторождении Южный Парс, разработка шести нефтяных месторождений, завершение проектов по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) и строительство экспортных газопроводов. (DW)