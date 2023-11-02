Главы МИД России Сергей Лавров и Египта Самех Шукри обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Отмечена неприемлемость любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры», — сказано в сообщении дипведомства.

В МИД России отметили, что дипломаты также подтвердили общую позицию в пользу «незамедлительного установления долгосрочного прекращения огня, налаживания устойчивого гуманитарного доступа в сектор Газа, оказания срочного содействия всем нуждающимся, освобождения заложников».