Российским сенаторам запретили выезд за границу из-за коронавируса

Всем членам Совета Федерации запретили поездки за границу на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко, передает TACC.

По ее словам, все визиты делегаций Совфеда за рубеж будут перенесены на более благоприятное время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Матвиенко добавила, что прием делегаций из других стран, где существуют «серьезные опасения по коронавирусу», также приостановлен.

Отмечается, что аппарату верхней палаты поручено минимизировать количество пропусков на вход в СФ и выдавать их только в случае крайней необходимости (aif.ru)

| 2020-03-14T12:41:22+00:00 14 марта 2020, 12:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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