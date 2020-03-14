Российским сенаторам запретили выезд за границу из-за коронавируса

Всем членам Совета Федерации запретили поездки за границу на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко, передает TACC.

По ее словам, все визиты делегаций Совфеда за рубеж будут перенесены на более благоприятное время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Матвиенко добавила, что прием делегаций из других стран, где существуют «серьезные опасения по коронавирусу», также приостановлен.

Спикер СФ подчеркнула, что всем сенаторам запрещен выезд за рубеж «за исключением экстраординарных случаев».

Отмечается, что аппарату верхней палаты поручено минимизировать количество пропусков на вход в СФ и выдавать их только в случае крайней необходимости (aif.ru)