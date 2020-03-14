Российским сенаторам запретили выезд за границу из-за коронавируса

Всем членам Совета Федерации запретили поездки за границу на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко, передает TACC.
По ее словам, все визиты делегаций Совфеда за рубеж будут перенесены на более благоприятное время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.
Матвиенко добавила, что прием делегаций из других стран, где существуют «серьезные опасения по коронавирусу», также приостановлен.
Отмечается, что аппарату верхней палаты поручено минимизировать количество пропусков на вход в СФ и выдавать их только в случае крайней необходимости (aif.ru)