Российский дипломат разыскивается Интерполом

Один из ключевых участников спецоперации по отравлению трех граждан Болгарии, объявленный недавно в розыск Интерпола, — это Егор Гордиенко, ранее работавший в российском представительстве при ВТО в Женеве. Об этом сообщает во вторник, 25 февраля, издание The Insider, ссылаясь на данные расследования, проведенного совместно с Bellingcat, Tamedia (Швейцария) и фондом Civica.

По сведениям журналистов, уже работая дипломатом в ранге третьего секретаря и пользуясь дипломатической неприкосновенностью при пересечении границы, он взаимодействовал в Швейцарии с участниками отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери весной 2018 года. (DW)