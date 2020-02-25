Российский дипломат разыскивается Интерполом

Один из ключевых участников спецоперации по отравлению трех граждан Болгарии, объявленный недавно в розыск Интерпола, — это Егор Гордиенко, ранее работавший в российском представительстве при ВТО в Женеве. Об этом сообщает во вторник, 25 февраля, издание The Insider, ссылаясь на данные расследования, проведенного совместно с Bellingcat, Tamedia (Швейцария) и фондом Civica.

По сведениям журналистов, уже работая дипломатом в ранге третьего секретаря и пользуясь дипломатической неприкосновенностью при пересечении границы, он взаимодействовал в Швейцарии с участниками отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери весной 2018 года. (DW)

| 2020-02-25T22:33:41+00:00 25 февраля 2020, 22:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss