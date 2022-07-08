В России суд приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к 7 годам колонии по делу о дискредитации российской армии.

Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата от округа Красносельский Алексея Горинова к 7 годам колонии после его высказываний против «спецоперации» в Украине, сообщают российские СМИ.

В обвинительном заключении по делу говорится о том, что на заседании депутатов 15 марта Алексей Горинов заявил о недопустимости развлекательного досуга для москвичей, так как «на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия». Его поддержали Елена Котеночкина и депутат Илья Яшин (проходит по делу свидетелем, в настоящий момент арестован за сопротивление требованиям сотрудников полиции на 15 суток). Запись заседания была опубликована в интернете, поэтому Следственный комитет России увидел в действиях депутатов «публичное распространение заведомо ложной информации».