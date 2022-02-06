Россия продолжает передислоцировать дополнительные тактические группы на украинскую границу, заявили двое американских официальных представителей. За последние две недели число батальонных тактических групп в приграничном регионе возросло с 60 до 83. Еще 14 групп находятся в пути, сообщает Reuters со ссылкой на американских представителей, которые поделились информацией на условиях анонимности.

Что касается сроков вторжения, то, по словам источников, ожидается, что погодные условия позволят российским военным осуществить механизированные операции на бездорожье с 15 февраля до конца марта. Это говорит о том, что окно для дипломатических усилий постепенно захлопывается.

Официальные лица США не представили доказательств, подтверждающих их оценки численности российских сил.

Россия сосредоточила уже более 100 тысяч военнослужащих вблизи украинской границы, но по-прежнему заявляет, что не планирует вторжения, однако может предпринять неопределенные меры военного характера, если ее требования в области безопасности не будут выполнены. Эти требования, как известно, включают обещание НАТО никогда не принимать Украину в члены альянса. Данное требование Вашингтон и Брюссель считают неприемлемым.