Группировка российских ВМФ в Средиземном море проведет военные учения и боевые стрельбы вблизи авианосца ВМС Великобритании Queen Elizabeth, это следует из данных международной системы уведомлений для авиаперсонала NOTAM.

Ракетные стрельбы пройдут в субботу, 26 июня, в зоне восточной части Средиземного моря к югу от Кипра. Поблизости от этого места с 1 по 30 июня действует авианосная группировка британского флота.

Совместные учения ВМФ и ВКС России в Восточном Средиземноморье начались в пятницу, 25 июня. (Газета.Ру