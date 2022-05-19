Отправляющиеся на войну в Украину российские контрактники вынуждены за свой счет покупать бронежилеты, аптечки и другое снаряжение, рассказали The Moscow Times военнослужащие из нескольких воинских частей. Минимальная стоимость экипировки — 200 тысяч рублей (около 5400 манатов).

За свой счет российским военнослужащим приходится покупать буквально все: от обуви до бронежилетов, бинтов и жгутов. Об этом The Moscow Times на условиях анонимности рассказали военнослужащие Росгвардии. Один из них сообщил, что подписал контракт с мая по сентябрь и уже в ближайшее время отправится в Украину. Им пообещали ежемесячно платить около 200 тысяч рублей, однако все обмундирование придется покупать самостоятельно.

«Бронежилет, шлем, обувь, разгрузка, аптечка — все за свой счет. Если выдали ВКПО (военный комплект полевого обмундирования. — ТМТ), считай сэкономил. Все равно приходится покупать куртку и брюки самим, хотя бы как сменную одежду. Просим командование выдать хоть какую-то дополнительную защиту. Разводят руками. Хорошо, если наши затраты на обмундирование окупятся и нас не кинут с зарплатой», — рассказал The Moscow Times контрактник от Росгвардии, попросивший называть его Андреем. На «гражданке» он получает 75 000 рублей, поэтому сборы на войну для него очень затратны.

«Бронежилет четвертой защиты — только такой спасает от пуль и осколков — в среднем обходится в 70 000 рублей. Шлем — еще десятка. Нормальные берцы — в районе 5000 рублей. Желательно две пары. Разгрузочный жилет, куда крепится армейское снаряжение, — от 5000 до 10 000 рублей. А еще куртка, брюки, футболки, майки. Вот выходит около 200 000», — рассказывает Андрей.

Через пару дней после этой беседы Андрей перезвонил корреспонденту The Moscow Times и рассказал, что достал обмундирование с большой скидкой. «Близкий друг из ЧВК „Вагнер“ служил в Сирии. Бронежилет „Ратник“, шлем, ВКПО, разгрузки у него почти новые. За все заплатил 100 000 рублей», — радуется он.

Другой кадровый военный одной из воинских частей на Урале в беседе с The Moscow Times посетовал, что контрактников, которых перебрасывают в Украину, не обеспечивают даже элементарной экипировкой.

«Все приходится покупать самим, за свои деньги. Я даже не говорю про современные бронежилеты и каски: нет теплых вещей, нет сухпайков и аптечек. Да и вся техника, на которой мы воюем в Украине, — вся в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает», — возмущается военный.