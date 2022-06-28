Российские хакеры за 39 часов добились изоляции 70 процентов всей сетевой инфраструктуры Литвы. Об этом группировка Killnet сообщила в своем Telegram-канале.

Интернет-инфраструктура Литвы находится в блокаде, говорится в сообщении. Хакеры отключили ее значительную часть от остального мира. «В данный момент Литва находится в более печальных условиях, чем Калининград», — добавили в Killnet.

В частности, хакеры заблокировали сайт литовского провайдера Balt Net, а также сайт, мобильное приложение и интернет-услуги крупнейшей сети АЗС Baltic Petroleum.

О начале масштабной кибератаки на интернет-инфраструктуру Литвы российские хакеры объявили 27 июня. В результате атаки перестали работать 1089 веб-ресурсов Литвы, в том числе сайты госорганов. Центр кибербезопасности Литвы подтвердил интенсивную DDoS-атаку на сайты госорганов.