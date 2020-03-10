Российская военная полиция провела турецкие колонны к постам в Идлибе

Российская военная полиция за минувшие сутки провела 13 турецких колонн к постам в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева.

Подразделения военной полиции обеспечили проход колонн к наблюдательным постам Турции в Идлибской зоне деэскалации, отметил Журавлев. Он добавил, что между российской и турецкой стороной создан специальный канал связи для обеспечения оперативного взаимодействия.

5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

| 2020-03-09T23:55:19+00:00 10 марта 2020, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss