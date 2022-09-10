Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала месяца ВСУ освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории.

Об этом говорится в его новом видеообращении.

«Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождено уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет, – показывает спину. И, в конце концов, это неплохой выбор для них – бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет», – сказал он.

В то же время Зеленский повторил призыв к российским военным, которые «не хотят возвращаться в РФ», сдаваться в плен с гарантией обращения согласно Женевским конвенциям.

(УНИАН)