Канцлер Германии Олаф Шольц не видит никаких изменений в намерениях российского президента Путина после телефонного разговора с ним.

Об этом он рассказал в интервью T-online.

По словам канцлера, Россия загнала себя в «драматическую ситуацию».

Шольц уверен, что рано или поздно агрессору придется договариваться с Украиной, ведь России не удалось достичь в Украине ни одной из целей.

«Украина не покорена, умело обороняется, проявляя мужество и самопожертвование. НАТО не отошло, а фактически усилило восточный фланг Альянса. И станет еще сильнее, когда присоединятся Финляндия и Швеция. Сама российская армия понесла значительные потери, гораздо большие, чем за десять лет афганской кампании Советского Союза. Путин должен осознать, что единственный выход из этой ситуации — это договориться с Украиной», – сказал Шольц.

Одним из условий мирного договора он назвал отвод российских войск. Пока этого не произойдет, санкции против России продолжат ужесточать.

«Президент России должен понимать, что возможность его страны извлекать выгоду из мирового прогресса заблокирована до тех пор, пока не наступит настоящий мир», — рассказал он.

Напомним, что разговор Шольца с Путиным состоялся 13 мая. Канцлер сообщил, что озвучил российскому президенту три основных тезиса. (УНИАН)