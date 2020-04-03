Роналду станет первым футболистом, заработавшим $1 млрд

Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим действующим спортсменом в мире и первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд за карьеру. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на Business Insider.

По информации источника, Роналду благодаря своему бренду CR7 заработал в 2019 году $100 млн. Ожидается, что суммарный доход футболиста за всю карьеру по итогам сезона-2019/20 превысит $1 млрд, несмотря на то что его зарплата в «Ювентусе» из-за пандемии коронавируса сократится на сумму, равную совокупным выплатам за три месяца.

Роналду станет третьим действующим спортсменом, заработавшим за карьеру $1 млрд после гольфиста Тайгера Вудса и боксера Флойда Мэйуэзера. Business Insider утверждает, что отметки в $1 млрд в 2020 году достигнет еще один спортсмен, швейцарец Роджер Федерер. Он станет первым теннисистом, преодолевшим подобный рубеж.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. В составе итальянской команды португалец провел 75 матчей, в которых забил 53 мяча. Помимо «Реала», Роналду выступал за английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является пятикратным обладателем премии «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году (Газета.Ру).