Роналду подарил невесте кольцо Cartier за 615 тысяч фунтов

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил своей невесте кольцо от Cartier за 615 тысяч фунтов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Sun.

По информации источника издания, кольцо Роналду подарил своей невесте Джорджине Родригес в честь помолвки.

Отмечается, что это самое дорогое кольцо из тех, что футболисты когда-либо дарили своим девушкам.

Покупка Роналду обогнала кольцо стоимостью 500 тысяч фунтов которое купил английский футболист Джордан Пикфорд для своей невесты Мэган Дэвисон.

| 2020-09-13T22:28:20+04:00 13 сентября 2020, 23:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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