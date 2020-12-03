Роналду побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал киевское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Один из голов в составе туринского клуба забил нападающий Криштиану Роналду. Португалец забил свой 71-й домашний гол в Лиге чемпионов и обошёл рекордсмена по этому показателю, нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, у которого в активе 70 голов. Также Роналду забил 750-й гол в карьере.

«Барселона» (15) и «Ювентус» (12) уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевское «Динамо» и «Ференцварош» набрали по 1 очку и поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.