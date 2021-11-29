Игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему не приехал на церемонию вручения «Золотого мяча». Она состоялась сегодня.

«Сегодняшний результат объясняет заявление Паскаля Ферре на прошлой неделе. Он утверждал, что я признался ему, что моя единственная цель — завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем у Лионеля Месси. Ферре солгал, он использовал мое имя для рекламы себя и издания, в котором он работает. И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на церемонии якобы карантином, для которого нет никаких оснований», — написал Роналду в Instagram. (sports.ru)