Поражению сборной Португалии по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с сербами нет оправданий. Такое мнение в своем аккаунте в Instagram высказал нападающий португальцев Криштиану Роналду.

В воскресенье португальские футболисты проиграли дома сербам со счетом 1:2. Сборная Португалии заняла второе место в группе А с 17 очками и упустила возможность попасть на мировое первенство в Катаре напрямую. Прямую путевку завоевали футболисты из Сербии, набрав 20 очков. Португальцы сыграют в раунде плей-офф за право выхода на чемпионат мира.

«Футбол снова и снова показывает нам, что порой самые извилистые пути приводят к наиболее желаемым результатам, — написал Роналду. — Результат матча с сербами огорчает, но не настолько, чтобы сбить нас с ног. Цель попасть на чемпионат мира 2022 года по-прежнему актуальна, и мы знаем, что нужно сделать, чтобы туда попасть. Никаких оправданий быть не может. Сборная Португалии отправится в Катар».

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные — 28-29 марта.