Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что увлечение «электрическим и электронным прогрессом» поставит западную цивилизацию на колени. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшие 15 лет ведущие космические державы выведут в космос «средства радиоэлектронной борьбы колоссальной мощности, способные «выключить одним щелчком» целые орбитальные группировки, а также мегаполисы на Земле». Он отметил, что с их помощью можно выключить или перехватить управление современных транспортных средств, которые «напичканы электроникой».

В связи с этим Рогозин заявил, что в оборонной части необходимо сохранить двигатели внутреннего сгорания. Возможно, скоро он предложит вернуть в армию кавалерию.