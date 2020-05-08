Робертсон об ударе Месси по голове: «Неуважительно по отношению к лучшему игроку в истории. Я жалею»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон выразил сожаление в связи с тем, что толкнул нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«На «Камп Ноу» я думал, что справился с ним настолько хорошо, насколько мог. Но он уходит с поля с дублем, счет 3:0, и все говорят о Месси.

Когда ты проверяешь себя в матчах против лучших, то хочется хорошо себя показать. А, как я считаю, Месси – это лучший игрок всех времен. Играть против него было очень сложно.

Когда ты выходишь на матч против него, то думаешь: «Окей, мы профессиональные футболисты и можем с этим справиться». Но Месси ушел от двух наших полузащитников на «Камп Ноу», и он бежал прямо на меня, а я думал: «Ох, этот парень настроен серьезно, черт возьми! Он идет прямо на меня!»

То, что он делает своими ногами, пугает. Чтобы обороняться против него, нужно просто гадать.

Я помню, как в какой-то момент он был около боковой линии, и я подумал: «Он просто хочет заработать аут, нет проблем». Но он как-то загнал мяч внутрь, а потом пошел в центр поля, изменил направление игры, и я просто подумал: «Ни один человек на такое не способен!»

Мы с Фабиньо бежали за ним, и оба оказались на газоне, и да.. Я просто слегка взъерошил ему волосы. Он не был особо рад этому, но я точно никогда больше не сделаю чего-то такого! Это немного неуважительно по отношению к лучшему игроку в истории футбола.

Он был на газоне, и я был на газоне, и я действительно жалею. Но не очень здорово, что теперь все связывают этот эпизод со мной!» – сказал Робертсон в подкасте Питера Крауча. (sports.ru)