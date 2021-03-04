Роберт Мобили о фальсификации армянами албанских храмов в Карабахе

Геологический факультет Бакинского государственного университета (БГУ) организовал онлайн научный семинар на тему «Фальсификация албанских храмов на освобожденных территориях, минералого-геохимический состав строительных и вяжущих материалов».

Как сообщает #, принявший участие в семинаре председатель Албано-удинской христианской общины Азербайджана, старший научный сотрудник лаборатории комплексных геологических и геофизических исследований БГУ Роберт Мобили выступил с докладом «Обоснование фальсификации армянами албанских храмов в Карабахе на основе минералого-геохимического состава строительных и вяжущих материалов».

В докладе представлена информация о разрушении армянами за последние 30 лет храмов Худавенг, Гандзасар и Агоглан на освобожденных территориях, а также о фальсификациях для арменизации этих памятников.

Он отметил, что камни, использованные при строительстве храмов, строительные и вяжущие материалы содержат такую информацию, которую нельзя удалить. С помощью современных минералого-геохимических методов можно получить много информации о составе, происхождении известняка, технологии обжига, скорости горения и температуре известнякового камня, использованного при строительстве храмов, тем самым раскрывая фальсификации, совершенные армянами.

На семинаре также выступили руководитель международного отдела Государственного комитета по работе с религиозными структурами Али Хазиев, заведующий кафедрой религиоведения Института теологии Анар Гафаров, директор центра организации научной деятельности и инноваций БГУ Маис Сулейманов, заведующий кафедрой истории Азербайджана Мехман Абдуллаев, профессор Мамед Чирагов, доцент Али Новрузов и профессор Бахадыр Галандаров.