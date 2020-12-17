Ричард Морнингстар: Азербайджан, спустя многие годы, вернул оккупированные земли

«Я надеюсь, что администрация Байдена повысит внимание к Азербайджану и региону Южного Кавказа». Об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар, ныне директор Глобального энергетического центра Atlantic Council, выступая на вебинаре “Азербайджано-американские отношения: выборы и процессы после Второй Карабахской войны”, организованном Центром анализа международных отношений и Каспийским политическим центром США (Caspian Policy Center-CPC), сообщает АПА.

Он отметил, что война между Азербайджаном и Арменией вызвала обеспокоенность у новоизбранного президента США Джо Байдена, который сделал несколько заявлений в связи с ситуацией. Ричард Морнингстар выразил мнение, что администрация Трампа избрала курс нейтральности в международной политике: «Я думаю, что подобные вопросы будут иметь значимость для администрации Байдена, как это было при администрации Обамы. Мы должны продолжать поддерживать тесные связи с Азербайджаном в области энергетики, безопасности. Что касается Нагорного Карабаха, я думаю, что администрация Обамы на начальном этапе уделяла этому внимание. Если вы помните, в то время Азербайджан посетила госсекретарь Хиллари Клинтон, которая встретилась в Баку с президентом Алиевым. Должен отметить, что она осталась очень довольной от встречи с президентом Алиевым. Но позже, когда я работал послом в Баку, мы наблюдали снижение интереса, визиты совершались на уровне заместителя государственного секретаря. Я думаю, что это было неправильно. Позже администрация Трампа совсем отошла в сторону. Думаю, что США должны играть более активную роль в регионе и помогать Азербайджану поддержкой его сбалансированной политики. По вопросу Нагорного Карабаха могу сказать, что это большое достижение для Азербайджана — страна, спустя многие годы, вернула оккупированные земли. С экономической и военной точек зрения прошлое пошло на благо Азербайджана. Здесь также не следует забывать о России, карты сейчас в руках России. Россия спасла Армению от катастрофы».